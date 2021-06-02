قرار مرتفب للحكومة يوقف استيراد السيارات الصغيرة في السودان لمدة عام





أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه يوم الثلاثاء برئاسة د.عبد الله حمدوك التوصيات الخاصة بسياسات ضبط إجراءات الصادر والوارد المقدمة من قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء.

وسبق ذلك اجازة قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه يوم الإثنين برئاسة د.جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الأقتصادي التوصية الخاصة بسياسات ضبط الصادر والوارد والتي تشمل تقييد استيراد السيارات وكذلك التحكم في تصدير الذهب والقطن والصمغ العربي والسمسم.

ومن المتوقع بحسب توصيات مجلس الوزراء ومراقبين أن تصدر الحكومة السودانية، قرارا بإيقاف استيراد السيارات الصغيرة (الصوالين – بكاسى – إستيشن …. الخ )لفترة عام، قابلة للتجديد، في محاولة من البلاد لإيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار.

ويأتي القرار، المتوقع في إطار ترشيد موارد النقد الأجنبي الشحيحة في البلاد في المقام الأول، ولضبط استهلاك الوقود ويعاني السودان من ازدياد كبير في الطلب على العملات الأجنبية، وسط شح المعروض، مما تسبب في ارتفاع أسعار الصرف في تداولات البنوك والأسواق الموازية وبلغ سعر الدولار في البنوك نحو 430 جنيها وفي السوق الموازي نحو 460 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)