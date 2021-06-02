بنك السودان يعلن عن مزاد ثالث لبيع 50 مليون دولار





إنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2021م بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي اطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، يعلن بنك السودان المركزي عن قيام مزاد النقد الأجنبي رقم 3/2021 يوم الأحد الموافق 06 يونيو 2021م ، وذلك وفق الآتي :

رقم المزاد: 3/2021. حجم المزاد الكلي: 50 مليون دولار أمريكي . الحد الأعلي لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%. موقع المزاد : بنك السودان المركزي ، الطابق الرابع ، الإدارة العامة للاسواق المالية . تسلم طلبات دخول المزاد خلال الفترة من الساعة 7:00 صباحاً الي 9:00 صباحاً.

شروط دخول المزاد :

يقتصر المزاد على المصارف فقط إنابة عن عملائها على أن يقدم العميل طلب واحد عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي . على المصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء ، على ألا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي عند الإعلان عن المزاد . تقتصر الطلبات التى تقدم على عمليات إستيراد السلع حسب ما هو محدد بقائمة سلع المزاد رقم 03/2021 المرفقة. تُقدم الطلبات بحد ادنى 20,000 دولار للعميل الواحد . يتم تسعير كل طلب في صورة أربعة أرقام عشرية لسعر الشراء مثال: (381.8000) جنيه للدولار. توفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية فى حساب العميل مقدم الطلب . توفر رصيد كافٍ بحساب المصرف بالعملة المحلية لدى بنك السودان المركزي يغطي قيمة المبلغ المطلوب شراؤه. في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصرف يتم فرض غرامة على المصرف .

على المصارف مراعاة الضوابط الأخري الواردة فى منشور إدارة السياسات رقم 12/2021 الصادر بتاريخ 20 مايو 2021م والخاص بآلية التدخل فى سوق النقد الأجنبي عبر المزادات.

قائمة سلع المزاد رقم 03/2021 بتاريخ الأحد 06/06/2021م