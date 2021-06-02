تكدس الركاب بموانئ العاصمة والولايات وزيادة غير مُعلنة في تذاكر البصات السفرية





شكا الأمين العام للغرفة القومية للبصات السفرية، حسن عبد الله حمد من تكدس الركاب بموانئ العاصمة والولايات منذ عطلة عيد الفطر بسبب انعدام الجازولين وتقليص حركة سفر البصات إلى 60%.

وكشف حمد في تصريح خاص لـ(السوداني)، عن زيادة غير مُعلنة في أسعار تذاكر البصات السفرية من قبل أصحاب شركات النقل تختلف من شركة لأخرى، ونوّه إلى توقف حصص الجازولين المدعوم للبصات منذ عطلة العيد، مما أسفر عن اتجاه الشركات لشرائه من السوق السوداء بقيمة 65 ألف جنيه للبرميل بدلاً من 23 ألف جنيه للمدعوم، وتوقّع زيادة جديدة في تذاكر البصات السفرية إذا لم تتم معالجات عاجلة من جهات الاختصاص لمواكبة الارتفاع الجنوبي لأسعار الدولار وانعكاساته على مدخلات التشغيل من الاسبيرات والإطارات وقطع الغيار المختلفة، مُشيراً إلى أن آخر زيادة للتذاكر كانت بنسبة 30% في مايو الماضي حينها يتم توفير حصص الجازولين للبصات بقيمة 23 ألف جنيه للبرميل.

الخُرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني