بنك السودان المركزي يعلن عن مزاد ثالث لبيع 50 مليون دولار





لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2021م بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي اطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، يعلن بنك السودان المركزي عن قيام مزاد النقد الأجنبي رقم 3/2021 يوم الأحد الموافق 06 يونيو 2021م ، وذلك وفق الآتي : رقم المزاد: 3/2021. حجم المزاد الكلي: 50 مليون دولار أمريكي. الحد الأعلي لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%. موقع المزاد : بنك السودان المركزي ، الطابق الرابع ، الإدارة العامة للاسواق المالية . تسلم طلبات دخول المزاد خلال الفترة من الساعة 7:00 صباحاً الي 9:00 صباحاً. شروط دخول المزاد : يقتصر المزاد على المصارف فقط إنابة عن عملائها على أن يقدم العميل طلب واحد عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي . على المصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء ، على ألا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي عند الإعلان عن المزاد . تقتصر الطلبات التى تقدم على عمليات إستيراد السلع حسب ما هو محدد بقائمة سلع المزاد رقم 03/2021 المرفقة. تُقدم الطلبات بحد ادنى 20,000 دولار للعميل الواحد . يتم تسعير كل طلب في صورة أربعة أرقام عشرية لسعر الشراء مثال: (381.8000) جنيه للدولار. توفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية فى حساب العميل مقدم الطلب . توفر رصيد كافٍ بحساب المصرف بالعملة المحلية لدى بنك السودان المركزي يغطي قيمة المبلغ المطلوب شراؤه. في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصرف يتم فرض غرامة على المصرف . على المصارف مراعاة الضوابط الأخري الواردة فى منشور إدارة السياسات رقم 12/2021 الصادر بتاريخ 20 مايو 2021م والخاص بآلية التدخل فى سوق النقد الأجنبي عبر المزادات. قائمة سلع المزاد رقم 03/2021 بتاريخ الأحد 06/06/2021م 1 الأدوية البيطرية 2 الأدوية البشرية: الأدوية الأساسية أدوية الطوارئ أدوية الأمراض المزمنة (على البنوك التجارية تقديم طلبات الأدوية بعد الحصول على موافقة مجلس الأدوية و السموم / وزارة الصحة) 3 المعدات الطبية 4 المعدات الصيدلانية 5 العدس 6 الفول المصرى 7 لبن البدرة 8 الخميرة 9 خام البلاستيك 10 خام المطاط 11 الشحوم 12 محولات الكهرباء 13 الكتب والمجلات والجرائد والكراسات والدفاتر 14 البطاريات والبطاريات الجافة 15 التراكترات والحفارات واللودرات 16 مركبات نقل المواد (حمولتها اكثر من 5 طن وأقل من 20 طن) 17 مركبات نقل المواد (حمولتها اكثر من 20 طن) 18 رؤوس الجرارات 19 مركبات نقل الاشخاص اكثر من 40 راكب 20 قطع غيار لكافة وسائل النقل (عدا نقل الركاب اقل من 10 اشخاص) 21 قطع غيار الآلآت 22 مدخلات الانتاج الزراعى والحيوانى البذور والتقاوى المبيدات الزراعية الاسمدة مركزات الاعلاف الآليات الزراعية الحاصدات وآليات الجنى والدرس التراكتورات وتراكتورات الليزر المحراث القصابة الوابورات الزراعية الاطارات الزراعية ناثرات البذور والاسمدة إسبيرات ناثرات البذور اسبيرات الوابورات الزراعية اسبيرات التراكتورات الزراعية اسبيرات الحاصدات الزراعية أدوات الرى ماكينات الرى المحورى طلمبات ومضخات 3 بوصة واكثر طلمبات ومضخات اقل من 3 بوصة مضخات تعمل بالطاقة الشمسية خراطيم الرى بالتنقيط الطلمبات الغاطسة اكثر من 3 بوصة طلمبات الرش للمبيدات حفارات الآبار آلات حلب الالبان آلات تربية الدواجن 23 مدخلات الانتاج الصناعى مدخلات الانتاج الصناعى مدخلات الانتاج الصناعى قطاع الصناعات الهندسية الحديد الخام الحديد الخرده منتجات مسطحة بالتجليخ الواح الزنك الخشب أجزاء مبردات الهواء أجزاء الثلاجات أجزاء الغسالات المنزلية أجزاء المراوح اجزاء الافران والبوتوجازات المولدات الكهربائية المولدات الكهربائية قدرتها تزيد عن 600 كيلو فولت أمبير اجهزة الحاسوب وملحقاته آلات صهر وتحويل البلاستيك غرابيل الاتربة خلاطات الخرصانة ماكينات سحب الاسلاك ماكينات اللحام الكواشف المعملية أدوات الطب والجراحة المجاهر (الميكروسكوبات) خلايا الطاقة الشمسية بطاريات الطاقة الشمسية معاصر الزيوت معدات الورش ماكينات شفط المياه ماكينات فول ماكينات تبريد عجانات المخابز معدات إطفاء الحرائق قطاع الصناعات الكيماوية مدخلات صناعة الادوية و الغازات الطبية الصودا الشحوم لصناعة الصابون مدخلات صناعة زيوت الطعام حبيبات البلاستيك خامات صناعة البوهيات ميثيلين كلورايد غاز الكلور سلفيورك أسيد حامض الكبريتيك صودا كاوية اكسيد الحديد كربون نشط غاز كلورين غاز للولاعات مواد لدباغة الجلود قطاع الصناعات النسجية والملابس الجاهزة خيوط الغزل مواد الاصباغ والمبيضات والتلوين الاقمشة الجاهزة حرير خام وخيوط وفضلات حرير نسج من حرير وفضلاته نسج من صوف مندوف او وبر ناعم مندوف نسج من صوف ممشط أو وبر ناعم ممشط نسج من قطن نسج من كتان نسج من جوت نسج من ألياف نسجية نباتية نسج من شعيرات تركيبية نسج من شعيرات طبيعية واصطناعية نسج من الياف تركيبية واصطناعية غير مستمرة نسج واثواب ودبياج ورقاع واشرطة الكلف الزراير ماكينات النسيج ماكينات الخياطة أجزاء ماكينات النسيج أجزاء ماكينات الخياطة قطاع الصناعات الغذائية مركزات العصائر الصلصة المركزة للصناعات المنكهات الجلكوز النشا الفانيليا الكربونات الخميرة ملح الليمون قطاع صناعة التعبئة والتغليف الورق مبيضات الورق الصموغ والغراء والملصقات عبوات كبيرة جوالات التعبئة (خيش – بلاستيك-جوت-غيرها) قوارير ودماجات تعبئة من زجاج

الخرطوم كوش نيوز