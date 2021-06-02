رسالة من سلفاكير للبرهان حول قضايا الحدود و قطاع النفط





تسلَّم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

جاء ذلك لدى لقائه وفد الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان اليوم “الأربعاء” ، حيث أوضح توت أن الرسالة تتعلق بقضايا الحدود بين الدولتين و القضايا المتصلة بقطاع النفط ، و أشار إلى أن الوفد أطلع البرهان على سير عملية التفاوض بين الحكومة و الحركة الشعبية شمال.

من جانبه وعد البرهان خلال اللقاء ، بتوجيه الأجهزة المعنية لدراسة مشكلات الحدود و تذليل كافة العقبات المتصلة بالبترول و عبوره الأراضي السودانية ، مشدداً على أن التنمية والسلام في البلدين كل لا يتجزأ.

باج نيوز