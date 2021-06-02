لهذا السبب… تويتر يحذف تغريدة للرئيس النيجيري





وقال الرئيس النيجيري في تغريدته التي حذفت: “من كان منا في الميدان لثلاثين شهرا وخاض الحرب سيعاملهم باللغة التي يفهمونها”.

وخدم بخاري في الجيش ضد الانفصاليين وكان الحاكم العسكري للبلاد في الثمانينيات. وكتب في تغريدة، أمس الثلاثاء، قائلا إن العديد ممن يسيئون التصرف اليوم أصغر من أن يتذكروا الموت والدمار من الحرب الأهلية.

من جانبه، رفض وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، الخطوة التي اتخذها تويتر، وقال إن من حق بخاري التام التعبير عن استيائه من العنف من منظمة محظورة.

سبوتنيك