محمد رمضان: الدولة تحفظت على أموالي





أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الخميس، قيام الحكومة المصرية بالتحفظ على أمواله المودعة في أحد البنوك. وصدم رمضان جمهوره بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، قال فيه(بسحب اسبوتنك ): “صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي”. يشار إلى أن السلطات المصرية لم تصدر، حتى وقت كتابة تلك السطور، أي بيان يؤكد أو ينفي ما قاله الفنان محمد رمضان بشأن التحفظ على أمواله. وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قررت، يوم السبت الماضي، تأجيل محاكمة عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف رمضان 43 يوما، وذلك إلى جلسة 12 يوليو/ تموز المقبل وكان محمد رمضان اتهم عمرو أديب في دعواه القضائية بسبه وقذفه إثر هجوم الأخير عليه في حلقة سابقة من برنامجه التلفزيوني “الحكاية”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، والتي انتقده فيها بسبب فيديو “النقود” الشهير الذي نشره الممثل بعد الحكم عليه في قضية الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر. كما شهدت الأيام الماضية أزمة بين رمضان وسعد لمجرد، حيث صرح كريم أبي ياغي، المسؤول الحصري لتعاقدات حفلات سعد لمجرد في منطقتي الشرق الاوسط والخليج العربي، في تصريحات مع “ET بالعربي”، بأن “أغنية (أنساي) هي من إنتاج محمد رمضان، واتفق مع “يوتيوب” على عرض كليبها وتقاضي نسبة أرباح عائدات مشاهداتها، على أن يقوم بعد ذلك رمضان وإدارته بدفع مستحقات سعد لمجرد منها بناءا على عقد داخلي بينهما، يضمن للمجرد حقه، لكن ما حدث أن رمضان تجاهل بنود العقد الموقع بين الفريقين ولم يتم دفع ما بذمته من مستحقات لسعد”. وأضاف ياغي أنه “بعد مماطلة محمد رمضان تقدمت إدارة أعمال سعد لمجرد إلى إدارة “يوتيوب” تخبرهم بالمشكلة ورفض محمد رمضان دفع ما عليه، و بالتالي طلبت حذف الأغنية على إثر هذا الخلاف، وبالفعل حصل الحذف”. وأوضح أن “خطوة قرار الحذف لم تتم إلا بعد أن نفذ الصبر، فقد حاولت إدارة أعمال لمجرد وبشكل ودي حل الأمر مع إدارة أعمال رمضان، لكن الأخيرة كانت دوما تتجاهل اتصالاتهم، ما دفع إدارة أعمال سعد التقدم ليوتيوب بطلب حذف “أنساي” وذلك بالتشاور مع محامي سعد”.

الخرطوم كوش نيوز