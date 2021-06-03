الخرطوم..التربية والتعليم تقرّ حزمة من الإجراءات لضبط كشف المرتبات





أقرّت وزارة التربية والتعليم في الخرطوم، حزمة من الإجراءات الإدراية والمالية وضبط كشوفات المرتبات برئاسة الولاية والمحليات والمدارس.

وأوضح مدير الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية قريب الله محمد أحمد، أنّ إدراته قدّمت تقريرًا مفصلاً عن الشأن المالي للمدير العام بعد اجتماعٍ مطولٍ، بحث اللوائح المنظمة للحوافز والكافات الصادرة في عام 2021م ومراجعة الموازنة وضبط صرف المرتبات.

وأضاف” الوزارة أقرّت حزمة من الإجراءات بما يخصّ ضبط المرتبات تتمثّل في تسليم كشوفات شهرية للقوة العاملة في الرئاسة والمحليات والمدارس في موعد أقصاه العاشر من كلّ شهر وإضافة يكون كشف القوة المعد مسؤولية المدير المباشر في الإدارة العامة أو المحلية أو المدرسة”.

وكشف قريب الله عن أنّ إدارته ستوقف راتب أيّ عاملٍ لم يضمّن في كشف القوى.

وأردف” الهدف من هذا الإجراء مزيد من التجويد في العمل”.

باج نيوز