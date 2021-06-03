السودان..استمرار جلسات المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية بجوبا





واصل الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو جلساتهما التفاوضية المباشرة، الخميس،، بمدينة جوبا ، بحضور فريق الوساطة الجنوبية.

وترأس الوفد الحكومي خلال الجلسة ، عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي فيما ترأس وفد الحركة ، أمينها العام عمار آمون.

وقال مقرر فريق الوساطة د. ضيو مطوك ، في تصريح صحفي ، الخميس، إنّ جلسة التفاوض ناقشت مسوّدة الاتّفاق الإطاري وملاحظات الوفد الحكومي التي قُدمت للحركة ، بجانب بعض المواضيع المتصلة بالإصلاحات الإقتصادية ؛ والترتيبات الأمنية ، وآليات المراقبة والتقييم.

وأوضح أنّ التفاوض بين الجانبين سيتواصل عبر جلسات صباحية ومسائية لمناقشة بقية القضايا الأخرى ، ومراجعة القضايا محل الإختلاف ، والتي تحتاج إلى تدخل الوساطة او المراقبين.

وفي الثالث من أكتوبر، وقعّت الحكومة الانتقالية في الخرطوم، اتّفاقًا لإحلال السلام مع حركاتٍ مسلّحة.

باج نيوز