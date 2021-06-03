واتساب يعتزم إطلاق ميزة جديدة هامة





أكد الرئيس التنفيذي لشركة واتساب، ويل كاثكارت، اليوم أن الشركة تعمل على ميزة لربط أجهزة متعددة بحساب واحد. وكشف أنه سيكون بإمكان المستخدم مزامنة الحساب على أربعة أجهزة، كما أن دعم iPad قادم أيضاً. (بحسب الامارات نيوز) حالياً يمكنك استخدام حساب واتساب الخاص بك على جهاز واحد فقط “هاتفك برقم مسجل” بالتأكيد، واتساب لديه إصدار ويب، ولكن يجب أن يكون هاتفك متصلاً بالإنترنت حتى يعمل، ستعمل وظيفة الأجهزة المتعددة القادمة على التخلص من ذلك تماماً. ويُذكر أن تلغرام هو أحد هذه التطبيقات التي تسمح لك بمزامنة جميع رسائلك عبر أجهزة متعددة، ولكنها ليست مشفرة من طرف إلى طرف، وستسهل ميزة واتساب القادمة على العديد من الأشخاص الذين يعتمدون على التطبيق التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم عندما ينفد شحن هواتفهم.

الخرطوم (كوش نيوز)