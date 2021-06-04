قرار بإغلاق مسلخ سنار





يقول المدير التنفيذي بإنّ هذه القرارات والإجراءات تعتبر حلولاً إسعافية لحين قيام المسلخ الحديث.

أصدر المدير التنفيذي لمحلية سنار، بشرى إدريس دفع الله، قرارًا قضى بإغلق مسلخ سنار لـ”3″ أيام، بهدف النظافة والصيانة.

ووجه بشرى إدريس إدارتي الصحة والبيطرة بمتابعة سير الذبيح بكافة الجزارات بالسوق الكبير والأسواق الفرعية وتنظيم حملات لمكافحة الذبيح”الكيري”.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، الجمعة، أنّ العمل في صيانة المسلخ بدأ مع استمرار عمليات النظافة بالتعاقد مع مقاول والتعاون مع الدفاع المدني لتوفير المياه في حالة انقطاعها بإشراف مباشر من المدير التنفيذي وبحضور إدارة صحة البيئة والطبيب البيطري المسئول من السلخانة.

باج نيوز