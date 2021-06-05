الفنان مصطفى البربري: كل يوم أتعرض للظلم والحسد لكنني (راكب رأس)





قال الفنان مصطفى البربري :(الانتقادات غير الموضوعية لا تأثر فيني بل تزيدني قوة وتدعمني بأن أكون في المقدمة وأنتج أكثر وأتحدى لأنني(راكب رأس) حتى أثبت للجميع بأنني الأفضل لن أهتز أبداً، والحمدلله قوتي وثباتي اكتسبتهما بدعم ممن هم حولي، مضيفاً :(كل يوم أتعرض للظلم والحقد والحسد لكنني شخص قوي وعنيد أحب عملي لا أهتم ولا ألتفت للأشياء الجانبية والمهاترات والقيل والقال والأشياء التي تخصم مني كفنان وتعطلني، رحم الله أمرئ عرف قدر نفسه).

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني