



هاجمت الفنانة نانسي عجاج، القائمين على أمر الإدارة السياسية والاقتصادية في البلاد.. وانتقدت الأداء الحكومي، مبدية حسرتها على ما يقابله الشعب من معاناة في شتى المناحي.. ورفضت “السندريلا” تحميل جهة المسؤولية دون الأخرى، مشيرة إلى أن الجميع “مدني وعسكري” شريك في الأمر.. وكتبت نانسي عجاج عبر حسابها على “فيسبوك”: بعد الغياب، اظنو غياب ضروري لمحاولة استيعاب مآل الأحوال، وكيف الحال مؤلم، متناقض وقبيح حد السفور.. الواقع بقول انه بكل الحسابات الثورية اتراجعنا إلى نقطة ما قبل البداية، وبقول برضو انو جزء مقدر من قوى الثورة أصابتها الحيرة وكثير من الإرهاق، وبقول انو فرص الحياة الكريمة انعدمت تمامَا وبقول انه الحكومة (السادة الجدد مستجدي النعمة) متجاهلة، بل منصرفة تماماً عن أوجاع المواطن البسيط واحتياجاته الأساسية الأبسط).

وتابعت: الحاصل الآن من تضييق شديد على معاش الناس، إهدار طاقاتهم، إرهاقهم بالانتظار اللانهائي ولا شيء غير بيانات تصريحات، لجان ومؤتمرات، وتجاهل تام لقضاياهم الملحة، وكأنه نوع من التأديب، والعقاب لأي زول حلم بعدالة، سلام أو حال أفضل.. بقينا نمر على أخبار اختفاء المواطنين، الاختطاف، القتل تعذيباً كحدث مألوف ومتكرر.

صحيفة الصيحة