الشيوعى يهاجم حميدتى ويتوقع تسوية فى ملف فض الاعتصام





شن الحزب الشيوعي السوداني هجوماً حاداً على تصريحات قائد قوات الدعم السريع الفريق ركن محمد حمدان دقلو حميدتي معتبراً أنها تهدف لتلميع قواته وانتقد تماطل الجانب المدني في الحكومة الانتقالية في حسم التحقيقات حول جريمة فض الاعتصام والتي استمرت لعامين. وقال القيادى بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار إن الثورة بريئة من أي قوات نظامية باستثناء بعض الضباط الذين انحازوا للثورة ولم يستبعد أن تحدث تسوية بين المدنيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية حول جريمة فض الاعتصام وقال بحسب صحيفة السوداني، ان تصريحات حميدتي جاءت بعد يوم واحد من ذكرى فض الاعتصام مما يعني أنه يريد أن يعمل على تحسين صوره قواته وتبرئتها من دورها في جريمة فض الاعتصام وأضاف الشعب السوداني يعرف أن القوات النظامية قطعت الطريق أمام الثورة من خلال تكوين المجلس العسكري.

الخرطوم: (كوش نيوز)