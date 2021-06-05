شركة المواصلات العامة ترحل طلاب الممتحنين (مجانا)





قررت شركة المواصلات العامة المحدودة، ترحيل الطلاب الجالسين لامتحانات مرحلة الأساس بولاية الخرطوم مجاناً ذهاباً وإياباً. وتشهد مدن العاصمة الثلاث أزمة مواصلات خانقة. وقالت الشركة في بيان لها تلقت (كوش نيوز) نسخة منه السبت إن هذا القرار يأتي إطار الدور المجتمعي ومساهمة شركة المواصلات العامة في تخفيف العبء الكبير الذي يواجه الطلاب وأسرهم في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد. وتنطلق “الأحد” إمتحانات مرحلة الأساس بكافة مدارس ولاية الخرطوم. وتمنت شركة المواصلات العامة التوفيق والنجاح للطلاب الممتحنين، ليكونوا سندا في بناء مجتمع مثقف قادر على تحقيق أهدافه وطموحاته العريضة. وقال محمد ضياء الدين، المدير العام لشركة المواصلات العامة، إنهم حددوا 16 نقطة إرتكاز في محليات الخرطوم السبع، مشيراً إلى توفير 130 بص قابلة للزيادة لترحيل الطلاب، تصل نقاط الإرتكاز منذ السادسة صباحا، لتعمل إلى جانب مبادرة وصلني التي تضم مركبات خاصة.

الخرطوم ( كوش نيوز)