وزير المالية يدعو لدخول شريك من القطاع الخاص في مشروع الجزيرة





طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم بضرورة وضع رؤية استراتيجية للنهوض بمشروع الجزيرة تتضمّن وجود شريك حقيقي من القطاع الخاص لتطوير المشروع وزيادة إنتاجيته وزيادة مُساهمته في الاقتصاد القومي.

وقال د. جبريل خلال لقائه، مجلس إدارة مشروع الجزيرة، إن مشروع الجزيرة من المشاريع المهمة في بناء الاقتصاد السوداني ويحتاج لإعادة تأهيل وتطوير من خلال بناء القُدرات البشرية وتأهيل البن

ية التحتية، خَاصّةً بعد أن أصبح توجُّه الدولة نحو الزراعة، ووعد بتذليل المُعوقات لإنجاح الموسم الزراعي، وأكد د. جبريل أهمية صُدُور قانون جديد للمشروع وفق رؤية مُوحّدة، وأشار لأهمية قرار مجلس الوزراء الخاص بمُعالجة مشاكل مشروع الجزيرة، ولفت لمشكلة الري الخاصة بالمشروع التي تم حلها جزئياً عبر المشاريع المُموّلة من البنك الدولي.

وطالب محافظ مشروع الجزيرة د. عمر محمد مرزوق بأن يؤول المشروع لوزارة المالية وبنك السودان كما كان في السابق حتى يتسنى للمشروع أن يبدأ في التحضير للموسم الزراعي قبل وقتٍ كافٍ من موسم الزراعة. وجدّد عزم إدارة المشروع على تطويره من خلال حملة إعمار مشروع الجزيرة، ودعا لأن يكون تأهيل المشروع من أولويات الفترة الانتقالية.

صحيفة الصيحة