“نائب وزير الحج” ينفي تحديد عدد الحجيج هذا العام بـ 60 ألفاً ويوضح الشرط الأبرز لراغبي الحج





وأوضح خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن التحصين بحالاته الثلاث، والتي تتمثل في الحصول على جرعتين أو التحصين بجرعة واحدة أو التعافي بعد الإصابة، سيكون من بين اشتراطات أداء الحج هذا العام.

وبسؤاله عما إذا كان سيتم استثناء بعض الدول التي تعاني من حالة وبائية متدهورة، أكد مشاط أن الآليات التي تُطبق في الحج تتسم بالشمولية، ولا تُخصص لجهة أو دولة محددة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل برفقة الجهات المعنية الأخرى على وضع كافة الترتيبات والتنظيمات التي تضمن سلامة الحجيج.

ونفى ما يجرى تداوله عن تحديد عدد الحجيج بـ 60 ألفاً هذا العام، مؤكداً أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي عدد رسمي لحجيج هذا العام، وسوف يتم الإعلان عن أعداد الحجيج بعد الانتهاء من الخطط الخاصة بالتنظيم.

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