الداخلية تدشن الزى الجديد لشرطة جوازات مطار الخرطوم





دشن الفريق شرطة د. شرف الدين عثمان رئيس هئية الجوازات والسجل المدنى واللواء آدم إبراهيم مدير الإدارة العامة للجوازات أمس بمطار الخرطوم الزى الجديد للعاملين في جوازات المطارات والموانئ الذى أقرته وزارة الداخلية بدلا عن زى الشرطة الموحد ووقفاً علي سير العمل في المطار وحركة المسافرين والقادمين بالمطار. وقال مدير الإدارة العامة للجوازات اللواء ادم ابراهيم بحسب صحيفة التيار، أن زيارتهم الى المطار تأتى لمتابعة إنفاذ توجيهات السيد وزير الداخلية التى أصدرها في زيارته الأخيرة إلى المطار برفقة اللجنة الاقتصادية المكلفة بمتابعة الشأن الاقتصادى واضاف ادم أن الزيارة تتضمن تدشين الزى الجديد لضباط وصف وجنود الجوازات العاملين في المطار الذى واضاف أن العاملين في جوازات المطار هم واجهة البلد ولابد أن يكون زيهم يعكس الوجه المشرق. وفى ذات السياق أعلن مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية اللواء ادم ابراهيم وقوع إصابات بالكورونا وسط منسوبيه من العاملين في جوازات مطار الخرطوم جراء احتكاكهم بالمسافرين والقادمين وقال ادم في تصريحات صحفية بصالة المغادرة التي زارها أمس متفقدا سير العمل في جوازات المطار أن إدارته الزمت جميع المغادرين والعائدين بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعى تفادياً الإصابة لكورو نا لافتاً إن بعض من منسوبي إدارته قد أصيبوا لكنهم تماثلوا للشفاء،وتابع انها ضريبة الواجب.

الخرطوم (كوش نيوز)