اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 7 يونيو 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 455.00جنيه

الريال السعودي : 121.33جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 550.55 جنيه

الدرهم الإماراتي : 124.65جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 124.70 جنيه

الجنيه الإسترليني : 641.55جنيه

الجنيه المصري : 29.12جنيه

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