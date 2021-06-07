حمدوك يؤكد دعم جهود إصلاح منظمة الإيقاد





أكد رئيس مجلس الوزراء رئيس الدورة الحالية للإيقاد دكتور عبدالله حمدوك، إستعداد السودان لمواصلة جهود تحقيق السلام في الإقليم ودعم عملية السلام في جمهورية جنوب السودان. جاء ذلك لدى لقائه ظهر الاثنين بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيقاد د. ورقنه قبيو، وذلك بحضور وزيرة الخارجية د.مريم الصادق المهدي. وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم السودان لجهود إصلاح منظمة الإيقاد وجهود تحقيق السلام والإستقرار في دول الإيقاد. واطلع دكتور حمدوك خلال اللقاء على بعض الإصلاحات التي تقوم بها منظمة الإيقاد تحت رئاسة السودان وتناول اللقاء مسار تنفيذ إتفاقية سلام جمهورية جنوب السودان والخطوات المقبلة التى يمكن تنفيذها لدعم عملية السلام هناك. من جانبه شكر السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيقاد د. قبيو رئيس مجلس الوزراء على جهود السودان بصفته رئيساً للإيقاد في معالجة القضايا الملحة في المنطقة خاصة معالجة ملف الخلاف حول الإنتخابات الصومالية.

الخرطوم ( كوش نيوز )