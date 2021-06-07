توقيع بروتوكول للتغطية الصحية للعاملين بالتعليم العام





تم بدار النقابة العامة للعاملين بالتربية والتعليم العام بالسودان الاثنين التوقيع على بروتوكول التغطية الصحية الشاملة للعاملين بالتعليم العام وأسرهم بكافة ولايات السودان ووقع عن الصندوق القومي للتأمين الصحي د. بشير الماحي المدير العام للصندوق فيما وقع عن نقابة المعلمين الأمين العام للجنة التسيرية للنقابة وقال د. بشير الماحي المدير العام للصندوق عقب التوقيع أن الاتفاقية تأتي في إطار تحسين الخدمات الصحية لكافة المواطنين وخاصة شريحة المعلمين وأسرهم بالاستفادة من إمكانيات الصندوق والمقدرات والمباني والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والمؤسسات الصحية المملوكة لنقابة التعليم بالولايات والتي تتبع للنقابة بالولايات المختلفة لتحقيق تكامل الخدمات الصحية. وقال الماحي وفق ( سونا) أن أهم عناصرهذه الشراكة تتمثل في كيف تتكامل الخدمات في المؤسسات الصحية المملوكة للنقابة والتي تقدم خدمات للمعلمين في بعض الولايات وكيف يتم تعميم التجارب الناجحة في بقية الولايات بشكل مباشر كذلك الاستفادة من مستشفى المعلم لتقديم الخدمات لفئة المعلمين وأسرهم المحالين من جميع الولايات إذا تعذر تقديم الخدمة لهم بمناطقهم بحيث يتم إحالتهم مباشرة للمستشفى بالخرطوم ويتحمل الصندوق نيابة عنهم تكلفة الخدمات باعتبارهم مشتركين في نظام التأمين. وأكد مدير عام الصندوق أهمية دور المعلمين في التوعية بأهمية التأمين الصحي على مستوى المؤسسات التعليمية ومستوى المجتمعات وتعريف المجتمع كافة بالتأمين الصحي والتغطية الشاملة والتوعية بالموجهات الصحية وكيفية الدخول تحت المظلة التأمينية وكيفية تلقي الخدمة كاشفا عن اتجاه لتنفيذ نموذج مشترك لهذه الشراكة بولايتي البحر الأحمر وكسلا كمرحلة أولى ومن ثم يتم تعميم التجربة على بقية ولايات السودان . ومن جانبه كشف أستاذ حامد محمود احمد الامين العام للجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان عن تبني الصندوق لمشروع ضخم ومهم يتمثل في إنشاء مستشفيات للمعلمين والمعلمات بكل ولايات السودان، وتوقع أن يرى هذا المشروع النور قريبا.

الخرطوم ( كوش نيوز)