بالصور والفيديو .. قصة صابر الشاب السوداني عاشق كرة القدم الاستعراضية وبرشلونة ينشر فيديو له





تمكن الشاب السوداني صابر محمد أحد أصحاب الهمم من التغلب على ظروفه الخاصة وقام بأداء مهارات عالية في كرة القدم الاستعراضية نالت إعجاب عشاق المستديرة حول العالم، وأجبرت نادي برشلونة الإسباني على إعادة نشر مقطع فيديو له وهو يؤدي فاصلاً استعراضياً ويتلاعب بالكرة مرتدياً فانلة ميسي نجم برشلونة.



تسابقت القنوات الفضائية على إجراء المقابلات مع الشاب صابر، وبحسب رصد “كوش نيوز” عرضت له حوارات ومقاطع وهو يتلاعب بالكرة على قنوات الجزيرة والعربية وبين سبورت، وسط تفاعل منقطع النظير من مشاهدي القنوات ورواد شبكات التواصل الاجتماعي.

صابر قال إنه يتمنى أن يكون ضيفاً في كأس العالم القادمة 2022 والتي تستضيفها دولة قطر، وأعلن العديد من متابعيه عن دعمهم لتحقيق أمنيته.

الخرطوم (كوش نيوز)

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