بقرة في جهاز عروس .. تشعل مواقع التواصل في مصر





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق ظهور «بقرة» ضمن جهاز عروس في مصر، حيث أظهر خلال الفيديو المنشور على صفحة «أخبار الزقازيق» زفة لـ«جهاز عروس» بالسيارات، التي ظهرت إحداها تحمل «بقرة» إلى جانب المفروشات والأثاث لتوصيلها إلى منزل العريس.

يأتي ذلك بعد أيام من الواقعة الشهيرة في الدقهلية، المعروفة إعلاميا وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، اتق الله في كريمتنا”.

وحسبما تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو جرى توثيقه بأحد مراكز محافظة الشرقية، وهو المقطع الذي جرى تداوله بكثافة بين متابعي «السوشيال ميديا»، بين الاستنكار والسخرية والدعم.

وعلقت متابعة على المقطع قائلة: «أكيد أبو العروسة جزار.. عندنا واحد جارنا جزار جاب لبنته في الشبكة خروف وعنزة أعطاهم للعريس.. وفي الفرح أعطى عجل “ثور”.. إيه المشكلة ناس ربنا فاتحها عليها بتبدع في الفرش.

فيما قال متابع آخر: «الشرقية أهل الكرم طبعًا.. وده اللي خرب بيتنا يا ولاد»، وكتب آخر: «حسبي الله ونعم الوكيل في التقاليع اللي بتطلعوها والناس تبص لبعض وتصعبوا الزواج على ناس تانية»، فيما سخر أحدهم: «من يؤتمن عن البقرة لا يسأل عن الحليب.. هم يضحك وهم يبكي».

صحيفة البيان