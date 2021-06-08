أحمد حلمي سفيرا إقليميا لمنظمة “يونيسف” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا





أعلنت منظمة “يونيسف” عن تنصيب الفنان المصري أحمد حلمي، سفيرا للنوايا الحسنة، في المكتب الإقليمي لليونيسف فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي للمنظمة على “تويتر”: “انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرا إقليميا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

كما شارك الحساب مقطعا مصورا (فيديو) لمدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شيبان، مع أحمد حلمي، والذي يقول له فيه: “عندما نخبر الناس أنك سفير نوايا حسنة لليونيسف، يخبروننا كم أنت ممثل رائع وكم تمتعتهم وتجعلهم يضحكون”.

انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي والذي تم تعيينه سفيراً إقليمياً لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا!💙🎉@ahelmy pic.twitter.com/rIjioPAJRN

— UNICEF MENA – يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) June 7, 2021

من جانبه ردّ أحمد حلمي على تيد شيبان: “وأنا اليوم أيضا فخري زاد الحقيقة، لن أكون مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاء الله سنحقق أكتر وأكتر في الدورة القادمة، ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي”.

سعداء جدًا بتعيين الفنان أحمد حلمي سفيرًا إقليميًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا!

سيقوم أحمد حلمي من خلال دوره الجديد بالعمل على تعزيز رسائل حقوق الطفل والتوعية بقضايا تنمية الطفولة المبكرة في المنطقة.

تهانينا! 💙🎉@ahelmyhttps://t.co/OeiXzG8BZD pic.twitter.com/xaZeKhs40v

— UNICEF MENA – يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) June 6, 2021

​وكان آخر ظهور فني لأحمد حلمي في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، إذ ظهر في إحدى حلقاته كـ”ضيف شرف”.

ويجسد حلمي في المشهد دور أب حزين على فراق ابنته التي استشهدت على يد عناصر إرهابية.يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي الفنية فيلم “خيال مآتة”، الذي عرض في عيد الأضحى لعام 2019، ويشاركه بطولته منى شلبي وخالد الصاوي، وهو من إخراج خالد مرعي.

وكشفت تقارير مصرية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن استعداد الفنان المصري، أحمد حلمي، لتجسيد شخصية أديب “نوبل” الراحل، نجيب محفوظ في عمل فني.

وأكد الإعلامي، خيري رمضان، في برنامجه “حديث القاهرة”، المذاع على فضائية “القاهرة والناس” المصرية، أنه حصل على المعلومة من مصادر خاصة.

وتابع بأن الفنان أحمد حلمي يبحث ويقرأ منذ فترة عن هذا الموضوع، لكنه أشار إلى أنه لا يعرف إن كان سيجسد نجيب محفوظ في فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني.

وعلّق خيري رمضان على الخبر بأن الخطوة ستنقل أحمد حلمي إلى مسار جديد في مشواره الفني، كما أنها ستشجع الكثير من النجوم على تجسيد رموز فنية ذات قيمة كبيرة.

سبوتنيك