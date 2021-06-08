مجلس الوزراء يتلقى إفادة حول سير مفاوضات جوبا





عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري رقم (18) صباح اليوم برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة بعض أعضائه عبر تقنية الفيديو من جوبا. استهل المجلس أعماله(بحسب سونا) بتلقي إفادة حول سير مفاوضات السلام مع الحركه الشعبية_شمال قدمها المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء، الناطق الرسمي باسم الوفد المفاوض والذي أشار إلى مواصلة المفاوضات بعد تمديدها لأسبوع آخر بعد انقضاء الفترة المقرر لها السادس من يونيو، وقد كونت لجنة من طرفي التفاوض لرفع مقترحات بشأن القضايا المختلف حولها. وأكد مجلس الوزراء على اهمية إبرام الاتفاق الإطاري وإرجاء القضايا المختلف حولها لتبحث في مرحلة القضايا التفصيلية. كما استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية للعام ٢٠٢١م قدمته وزيرة التربية والتعليم المكلفة تماضر الطريفي والتي أشارت إلى مرحلة التقديم للجلوس للامتحان ووضع وتنقيح الامتحانات؛ وجلوس الطلاب الأجانب ومراجعة بيانات الطلاب الممتحنين وتقرير ظروف الامتحانات. كما تلقى مجلس الوزراء إفادة حول موكب ذكرى أحداث الثالث من يونيو بالعاصمة والولايات، قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ، حيث ترحم المجلس على روح أحد أفراد الشرطة، وكيل عريف عثمان حسين الذي قدم روحه فداءً للوطن والواجب، مشيراً إلى التجانس الكبير الذي حدث بين المواطنين والشرطة والتواصل الجيد بين لجنة أمن الولاية والشرطة وكل المشاركين في الموكب، والنجاح الكبير الذي تحقق في تأمين المواكب وروح الحيادية التي سادت وإنفاذ القانون. وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهد الذي بذلته الشرطة، ووجه المجلس بمضاعفة الجهود للقبض على الجناة الذين ارتكبوا جريمة قتل الشرطي، كما وجه بالعمل على تلبية المطالب التي تقدم بها المتظاهرون في ذكرى فض الاعتصام والتي تتمثل في تحقيق العدالة والمزيد من الاهتمام بمعاش الناس ومعالجة السيولة الأمنية. كما أجاز مجلس الوزراء في جلسته اليوم خطة استعداد المجلس القومي للدفاع المدني لخريف العام ٢٠٢١م قدمها وزير الداخلية الفريق أول عزالدين الشيخ كما أجاز المجلس تقرير خريف العام ٢٠٢٠م. واطلع مجلس الوزراء على إفادة من وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي حول جولتها الأفريقية بشأن سد النهضة وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهد وأجاز التقرير. وتلقى مجلس الوزراء إفادة من المهندس جادين على عبيد وزير الطاقة والنفط بشأن موقف الإمداد الكهربائي، وتعديل الاتفاقية الإطارية لإنشاء التحالف العالمي للطاقة الشمسية، وقد أجاز المجلس تعديل الاتفاقية. كما أجاز مجلس الوزراء انضمام السودان للاتفاقية الدولية الخاصة بضبط إدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن قدمها وزير النقل المهندس ميرغني موسى.

الخرطوم (كوش نيوز)