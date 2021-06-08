توت: تباين المواقف بين الوفدين ينحصر في نطاق ضيق ويمكن معالجته





تواصلت الجلسات لليوم الثاني على التوالي بعد تمديد جولة التفاوض المباشرة بين الوفد الحكومي والحركة الشعبية لتحريرالسودان شمال-الحلو بفندق بالم افريكا بجوبا لمناقشة القضايا الخلافية في مسودة الإتفاق الإطاري واشار توت قلواك مستشار الرئيس للشئون الأمنية (بحسب سونا) الى قرب تحقيق السلام الشامل حيث قال في تصريحات صحفية اليوم “نبشر الشعب السوداني بقرب تحقيق السلام من خلال ما لمسناه من إرادة وعزيمة متوفرة بين طرفي التفاوض”. واضاف توت قلواك ان الوساطة كونت عدة لجان لحسم القضايا المتبقية لرفعها لجلسة يوم غد الأربعاء وان جلسات التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية ومسار العملية السلمية تمضي بصورة طيبة. وابان ان الوساطة لاترى بأن هناك قضايا خلافية كبيرة بين الطرفين، واضاف قلواك ان تباين المواقف بين الوفد الحكومي والحركة الشعبية ينحصر في نطاق ضيق ويمكن معالجته. الجدير بالذكر ان مفاوضات اليوم ترأس الوفد الحكومي فيها عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي رئيس الوفد المفاوض، فيما ترأس عمار امون السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وفد الحركة بحضور كل من رئيس لجنة الوساطة توت قلواك مستشار الرئيس للشئون الأمنية وممثل بعثة يونيتامس.

الخرطوم(كوش نيوز )