وزيرة الخارجية تشيد بالدور الرائد لسوداتل في تطور قطاع الاتصالات





إلتقت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي بمكتبها اليوم الثلاثاء بالرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل للإتصالات مهندس مجدي طه بجانب وفد من الإدارة التنفيذية ممثلة فى مهندس جعفر صالح المدير التنفيذي للشؤون الفنية، والاستاذة هبة علي عثمان، مدير قطاع التسويق، والمهندس آدم حارن كجام من ادارة الأقاليم، حيث بحث اللقاء مجمل القضايا المشتركة، كما تناول الاستثمارات الخارجية لسوداتل ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني وربط مصالح السودان الخارجية. وأشادت وزيرة الخارجية مريم المهدي (بحسب سونا) بالدور الرائد لسوداتل في تطور قطاع الاتصالات السوداني كأحد البنيات الأساسية للتنمية الوطنية، بجانب ولوج الشركة في مجال الاستثمار الخارجي بغرب أفريقيا لاسيما في السنغال التي تمثلت في إشادة الرئيس السنغالي ماكي سال بالإستثمارات السودانية في بلاده خاصة سوداتل مما يساعد في لعب دور دبلوماسية المصالح التجارية وأكدت د. مريم إستعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لتطوير سوداتل كمشغل وطني من خلال التعاون المشترك ، بالإضافة لدعم توجه الشركة نحو توسيع استثماراتها الخارجية الذى يسهم فى تعزيز علاقات السودان بالمحيط الاقليمي . وبحث اللقاء وضع شركة سوداتل بجنوب السودان و ماستقدمه الخارجية فى هذا الصدد في تطوير المصالح التجارية مع دولة الجنوب الشقيقة، ودعت السيدة الوزيرة إلى ضرورة زيادة التعاون مع سوداتل من خلال تطوير وسائل وخدمة التواصل الإفتراضي وإستكمال مشروع ربط الرئاسة بالبعثات الدبلوماسية عبر شبكة الأنترنت والهواتف الرقمية، وأوضحت أن الوزارة تعتمد على الشركة كخيار وطني لتطوير شبكتها الإلكترونية الداخلية و الخارجية من خلال شراكات ذكية ومثمرة . من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي م. مجدى طه عن تقديره لوزيرة الخارجية وتفردها بالاهتمام بمشروعات سوداتل الداخلية والخارجية لاسيما زيارتها الأخيرة الى شركة إكسبرسو إحدى إستثمارات مجموعة سوداتل بالسنغال و ثمن هذه الزيارة التى جاءت متفردة في بادرة غير مسبوقة ، مؤكدا أهمية الشراكة والتعاون معها خلال المرحلة المقبلة. و دعي مجدى طه وزيرة الخارجية لزيارة مشغلها في مورتانيا المعروف بشنقتيل، كما أكد على وقوفه مع وزارة الخارجية ودعمها بشكل فاعل في مجال تطورها التقني وربطها بالخارج مع السفارات و المنظمات الدولية والاقليمية و استضافة مواقع سفاراتها في مركز البيانات و على رعاية النادي الدبلوماسي ليكون أحد الواجهات الوطنية التي نعتز بها. جدير بالذكر أن الزيارة تأتي في إطار زيارات الرئيس التنفيذي لسوداتل لوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وقد أوضح م. مجدي فى ختام اللقاء أن سوداتل تتميز ببنيتها التحتية المتطورة مما يمكنها من دعم كل برامج حكومة الفترة الإنتقالية و تنفيذها خاصة في مجال ‏تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و قد قطع فيه مراحل متقدمة مع العديد من الوزارات من اجل سودان جديد تفتخر به الاجيال القادمة.

الخرطوم(كوش نيوز )