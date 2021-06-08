دقلو: توقيع دول الترويكا والايقاد دعم لاتفاق سلام جوبا





أكد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو أن توقيع وانضمام دول الترويكا والايقاد لاتفاق سلام جوبا كشهود يعتبر دعما لتحقيق وارساء السلام في البلاد. وقال لدى مخاطبته حفل توقيع دول الترويكا والإيقاد، مساء الثلاثاء بقاعة الصداقة على اتفاق جوبا لسلام السودان كشهود وضامنين، إن المجتمع الدولي لعب دورا بارزا في تحقيق السلام في السودان، معربا عن شكره لكل الشركاء الذين ساهموا في دعم المرحلة الانتقالية في السودان، داعيا المنظمات الدولية والمانحين مواصلة دعمهم لترسيخ دعائم السلام وتحقيق الاستقرار في السودان . وقدم شكره لكل من ساهم في تحقيق السلام كدولة جنوب السودان ورئيسها سلفاكير وفريق الوساطة لجهدهم الكبيرفي الوصول لاتفاق السلام، كما شكر الامم المتحدة والايقاد واليوناميد والدول الصديقة والشقيقة الامارات والسعودية ومصر وتشاد لدعمهم المتواصل للسودان. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وفق صحيفة الحراك السياسي مضي الدولة لدعم جهود السلام، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية، مقرا بالصعوبات التى واجهت التنفيذ، داعيا إلى تسريع الدعم من الشركاء لمعالجة الاشكاليات التى صاحبتها، مبينا جدولة المصفوفة لانفاذ الاتفاقية. ودعا دقلو الأطراف غير الموقعة للدخول في العملية السلمية واللحاق بالمفاوضات في جوبا . وعبر عن تطلع السودان لمواصلة شركاء السودان ودول الترويكا لدعم السلام. وأعرب عن شكره للنازحين واللاجئين وكل من تضرر من الحرب على تحملهم للظروف القاسية للحرب، داعيا النازحين إلى العودة إلى مناطقهم وقراهم لتنميتها.

الخرطوم ( كوش نيوز)