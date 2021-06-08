السودان يقرر تحرير كامل لأسعار الوقود ومراجعتها دوريا وفق سعر الدولار
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً يقضي بالغاء كافة اسعار الوقود (بنزين – جازولين) وذلك في اطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
كما وجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات، الزراعة، والكهرباء ،والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود.
وبهذا تخضع عملية السعر لتكلفة الاستيراد و التي تشكل ما بين ٧١٪ إلى ٧٥٪ من سعر الوقود مضافا إليها تكاليف النقل و رسوم الموانئ و ضريبة القيمة المضافة و هامش ربح شركات التوزيع و هذه التكاليف تشكل مجتمعة مابين ٢٥٪ إلى ٢٩٪ من سعر البيع المستهلك.
وبحسب التكلفة الحالية قد حددت سعر لتر البنزين بواقع (٢٩٠) جنيه سوداني،وسعر لتر الجازولين بواقع (٢٨٥)جنيه سوداني ، وهذا السعر يخضع للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار.
و يعد السودان بعد تحرير الأسعار سادس ارخص دولة من أصل ٤٢ دولة أفريقية،حيث أن سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعيرة المتوقعة و ذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الأفريقية.
تجدر الإشارة الى ان سياسة تحرير الوقود – و التي أتت متأخرة جدا – كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات، الدعم الذي لا يستثنى الطبقات المتوسطة و الغنية عوضاً عن توجيهه للسند المباشر للقطاعات متدنية الدخل و المستحقة للدعم.
كما أن هنالك ثلاث شركات حكومية ذات انتشار جغرافي واسع تتنافس مع باقي شركات القطاع الخاص في شراء و توزيع الوقود للمستهلكين و المشاريع الزراعية.
الخرطوم 08-06-2021 (سونا)
2 تعليقات
وين ناس تسقط بس الزمان؟
اين القطيع المخدوع ! أين الهتيفة!
وين ناس طلعنا عشان العيشة ما تبقى بجنيهين ! والليلة ب 20 ومافي وكعبة بعدة !
وين ناس عشان بتاع البرادو ما ياكل حقك؟
اخر عهد البشير جالون البنزين 28 جنيه؛ واليوم بعد سنتين فقط ضاعفوه 45 ضعف .. بينما صيانة المنزل الحكومي لخالد سلك ب 7 مليار جنيه!!
هاكم البل ده
تم تطبيق شعار الشويعيين؛ ( الجوع و لا الكيزان) بنجاح.
جوع وفقر وبؤس وانعدام كهرباء وغاز وماء ودمار في كل أوجه الحياة في السودان