توقُّف (99) مخبزاً عن العمل ومُطالبات بزيادة السعر





توقّف حوالي (99) مخبزاً بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل عن العمل بسبب مطالبتهم بزيادة قطعة الخبز من (2) جنيه إلى (10) جنيهات.

وقال أصحاب أفران متوقفة بعطبرة لـ(الصيحة)، إن تسعيرة الخبز ظلت ثابتة بواقع (2) جنيه منذ بداية الثورة. وأوضح أصحاب الأفران أنهم وزّعوا الدقيق المدعوم للأسر بواقع (2) كيلو بسعر 25 جنيهاً للكيلو. ورفض أصحاب الأفران الاستمرار في العمل بحجة أنّ السعر الحالي لا يُغطِّي التكلفة رغم دعم حكومة الولاية لسلعتي الغاز والخميرة.

عطبرة: الصيحة- رشا التوم

صحيفة الصيحة