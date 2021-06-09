زيادة تذاكر البصات السفرية بنسبة (200%)





الخرطوم – جمعة عبد الله

رفعت البصات السفرية، أسعار التذاكر للولايات بنسبة زيادة تتراوح بين “140 – 200%” على التعرفة الرسمية الصادرة من غُرفة النقل البري، بسبب تنامي سيطرة السوق الأسود للوقود بالولايات، مع تضاعف أسعاره عن سعر الوقود الحر المُحدد من قِبل الحكومة، فيما توقّفت أغلب محطات الوقود عن العمل بعواصم ومحليات الولايات المختلفة.

وفي ولاية نهر النيل، رصدت (الصيحة)، انعداماً كليا للوقود الحكومي، ما أرغم طالبي الوقود للشراء من السوق الأسود بسعر “1600” جنيه للجالون، رغم أنّ سعره الرسمي يتراوح بين “680 – 700” جنيه.

وتضاعفت تكلفة النقل والزراعة لمستويات فلكية بسبب إلغاء وقود القطاعين، وبلغت تذكرة المواصلات من عطبرة إلى بربر “1000” جنيه، ومن الخرطوم الى عطبرة “3000” جنيه، رغم أن تعرفة التذكرة الصادرة من غرفة النقل محددة بقيمة 1270″ جنيهاً، بنسبة زيادة “150%”.

صحيفة الصيحة