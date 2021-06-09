خبير: الحكومة أهملت معاش الناس





عبر عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين عن استيائهم التام من ما يجري في البلاد جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية الناتجة من التضخم الذي أدى الى ارتفاع اسعار المحروقات والسلع الأساسية والذي انعكس سلباً على حياة الناس.

وأشار الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم الحسن إلى الحال الذي وصلت إليه البلاد، مؤكداً بأنه الأسوأ حتى الآن في تاريخ السودان، وأضاف: لا يمكن أن تسير الحياة بهذه الطريقة في ظل هذا التدهور الكبير.

وتساءل الخبير: كيف يعيش المواطن البسيط في ظل هذه الظروف الضاغطة داعياً الحكومة للوقوف مع المواطن في مواجهة الأزمات التي تحيط به وأن تتخذ موقفاً واضحًا حيال هذا الأمر.

ووصف الحسن الوضع بأنه أشبه بالحياة المتوقفة، مضيفاً بأنه أصبح أمراً لا يطاق وقال: نشهد يوميًا زيادة في أسعار السلع بمتوالية هندسية، هنالك شح في الخبز وزيادة كبيرة في اسعار السلع الضرورية والدواء والوقود وفي كل شيء، بجانب انقطاع متواصل للتيار الكهربائي والمياه.

وقال الحسن إن هنالك إهمالاً من حكومة الفترة الانتقالية وتجاهل متعمد بمعاش الناس والانصراف نحو أشياء لا تعني المواطن من قريب ولا بعيد، مشيراً الى المؤتمرات الخارجية التي انعقدت مؤخرا مثل مؤتمر باريس، وتساءل أين نتائج المؤتمر؟ وقال إن الجميع يريد أن يعرف ماذا حققه مؤتمر باريس من نتائج وأين وعود الحكومة لهذا الشعب بإصلاح الأوضاع الاقتصادية؟

صحيفة الصيحة