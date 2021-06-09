بدء جلسة المباحثات السودانية المصرية





بدأت اليوم بوزارة الخارجية جلسة المباحثات المشتركة بين الجانبين السوداني والمصري. تراس الجانب السوداني دكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية (بحسب سونا) وضم الدكتور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية فيما ضم الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، والموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، وبحضور أعضاء وفدي البلدين وتتناول المباحثات قضية سد النهضة والمساعي المستمرة لتعزيز العلاقات بين البلدين بجانب التشاور حول مختلف القضايا التي تهم البلدين. وسيلتقي الوفد المصرى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة. وسيصدر بيان مشترك حول المباحثات السودانية المصرية .

الخرطوم(كوش نيوز )