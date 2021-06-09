وكيل وزارة الحكم الاتحادي يلتقي المبعوثين الأمريكي والبريطاني





التقى وكيل وزارة الحكم الاتحادي بالمبعوثين الأمريكي والبريطاني بمباني وزارة الحكم الاتحادي ظهر اليوم. تناول اللقاء الاستعدادات (بحسب سونا) لعقد مؤتمر نظام الحكم في السودان، والذي يعد خطوة مهمة ومكملة لاتفاق جوبا للسلام. وعملية إعادة هيكلة جميع أنظمة الحكم بالسودان لتتماشى مع مرحلة التغيير ومتطلبات الثورة، مع استصحاب مشاركة المجتمعات المحلية في نظام الحكم بالسودان. كما بحث اللقاء التحديات التي تواجه عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم تحت إشراف وزارة الحكم الاتحادي والمفوضيات المختلفة. وقال وكيل وزارة الحكم الاتحادي، د.محمد صالح يس أن الاجتماع ناقش الدور المفصلي للوزارة في المرحلة الحالية لتنفيذ اتفاق سلام جوبا في السودان، والدور المحوري للوزارة في التنسيق على المستويين الاتحادي والولائي. مؤكدا أهمية وضع الأولويات للتركيز على عمليات الانتقال السلمي في السودان. من جانبه أعرب المبعوث الأمريكي الخاص دونالد بوث عن سعادته بالتغيير الذي يحدث في السودان على مستوى مؤسسات الدولة وأكد دعم حكومته للتحول الديموقراطي وبناء دولة السودان. الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة كل من المبعوثين الأمريكي والبريطاني للتوقيع كشهود على اتفاق جوبا للسلام.

الخرطوم(كوش نيوز