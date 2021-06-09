البرهان: المرحلة الانتقالية صعبة وعلاقتنا مع الدعم السريع ممتازة





وصف رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان في تصريحات خاصة لقناة “الشرق”، العلاقة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بـ”الممتازة”، مؤكداً أن “المرحلة الانتقالية في السودان صعبة، وتمر بمخاض عسير”.

وأضاف البرهان خلال المقابلة، أن “الإصلاحات الاقتصادية في السودان تمضي بكل ثبات، وأن هناك بيئة تتشكّل للمساعدة”.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن هناك “مقترحات من المحكمة الجنائية الدولية، حول انعقاد المحاكمات الخاصة بالمطلوبين لديها في الداخل”.

وأوضح البرهان أنه “توجد تفاهُمات بين جميع الأطراف السياسية لتشكيل المجلس التشريعي السوداني”، مؤكداً أن قيام المجلس “مهم وضروري لأن لديه مهام مراقبة ومحاسبة”.

وفي أواخر مايو الماضي، أعلن المجلس السيادي الانتقالي الاتفاق مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، على مبادئ هادفة لتنفيذ المرحلة الانتقالية في البلاد، مؤكداً في بيان، أهمية نبذ الخلافات بين القوى السياسية لتجاوز التحديات.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، التقى في العاصمة الخرطوم، أعضاءً من المجلس المركزي للحرية والتغيير، وذلك للتباحث في عدد من الملفات الداخلية، وعلى رأسها المرحلة الانتقالية.

وقال البرهان في تصريحات نشرها مجلس السيادة الانتقالي في صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن الجميع متوافقون على وحدة قوى الثورة ونبذ الخلافات وتوحيد الرؤى.

صحيفة السوداني