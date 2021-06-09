الهادى إدريس يبحث مع السفير السعودي آفاق التعاون المشترك





إلتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي الدكتور الهادى إدريس يحي بالقصر الجمهوري اليوم، سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، السفير علي بن حسن جعفر واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين على خلفية المباحثات التى أجراها عضو مجلس السيادة الدكتور الهادى إدريس خلال زيارته مؤخرا للمملكة العربية السعودية ولقائه عددا من المسؤولين وأوضح السفير السعودي ، في تصريح صحفى (بحسب سونا) عقب اللقاء، أن زيارة دكتور الهادى للمملكة، حققت نجاحات كبيرة على صعيد تطوير التعاون المشترك بين البلدين فى عدد من المجالات ، مشيرا إلى أن اللقاء أمن على ضرورة تنفيذ وتفعليل مخرجات الزيارة، على مستوى الجوانب الإنسانية والتنموية والإستثمارية. وأضاف ان المباحثات الجادة والبناءة التى أجراها عضو مجلس السيادة مع المسؤولين فى المملكة، ستسهم فى دعم العلاقات السودانية السعودية وترقيتها في أطرها المختلفة، لاسيما التنموية والإقتصادية وقال السفير علي بن حسن جعفر، ان عضو مجلس السيادة أعرب له عن شكره وتقديره للقيادة فى المملكة العربية السعودية لما وجده من حسن الضيافة والحفاوة خلال الزيارة.

الخرطوم(كوش نيوز )