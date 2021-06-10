وزارة المعادن : (3) شركات أردنية تستثمر في التعدين بالسودان





كشفت وزارة المعادن عن وجود عدد من الشركات الأردنية العاملة في قطاع التعدين بالسودان على رأسها شركة (أورشاب) العاملة بولاية البحر الاحمر إلى جانب شركتين بولايتي الشمالية والبحر الأحمر، كشفت الوزارة عن اتجاهها خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من مربعات الامتياز للاستثمار في المعادن المختلفة.

والتقى وزير المعادن محمد بشير ابونمو اليوم ( الخميس) بمكتبة السفير الأردني بالسودان بحضور وكيل الوزارة د. عبد الله كودي والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د.محمد سعيد والمدير التنفيذي الوزاري جيولوجي أحمد هارون لبحث تفعيل مذكرة التفاهم الموقع بين وزارة المعادن السودانية ونظيرتها الأردنية لتبادل الخبرات في مجال البحث والاستكشاف والتعدين وتدريب الكوادر

وأكد أبو نمو على متانة العلاقات السودانية الأردنية والعلاقات المتميزة بين البلدين ، وأشار إلى ضرورة الإسراع في تكوين اللجان الفنية المشتركة بين الجانبين السوداني والأردني حيث يتمثل الجانب السوداني في وزارة المعادن بينما يمثل الجانب الاردني وزارة الطاقة والثروة المعدنية .

من جانبة أكد السفير الاردني بالسودان د. سائد الرادايدة على ضرورة الاسراع في تكوين اللجان المشتركة بين البلدين وتنسيط ملف التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتي على راسها ملف الثروة المعدنية ، مشيرا الى سيقومون بمخاطبة الجهات المختصة بالمملكة الاردنية لتحديد اسماء اللجان الفنية المشتركة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية .

في الاثناء كشفت مسؤولة الملف الاردني بوزارة المعادن رقية حسن بدر عن وجود عدد (3) شركات اردنية تعمل في قطاع التعدين بالسودان بولايات البحر الاحمر والشمالية وشمال كردفان ، كاشفه في الوقت ذاته عن اتجاه الوزارة واستعدادها لطرح عدد(14) مربع تعدين للاستثمار خلال الفترة المقبلة ، مطالبة بضرورة الاسراع خلال الفترة المقبلة في تكوين اللجان المشتركة لتفعيل العمل المشترك في مجال الثروة المعدنية .

باج نيوز