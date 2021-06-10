الطيران المدني ونظيره الإماراتي يوقعان مذكرة تفاهم





وقعت سلطة الطيران المدني الخميس بمقر رئاستها بالخرطوم مع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات والتدريب. ووقع عن الجانب السوداني السيد إبراهيم عدلان المدير العام للسلطة وعن الجانب الإماراتي سيف محمد سيف السويدي المدير العام للهيئة. وتحدث السيد إبراهيم عدلان في مراسم التوقيع عن متانة العلاقة بين البلدين خاصة في مجال الطيران. وأشاد بالدور الكبير لدولة الإمارات لوقفتها مع السودان أثناء جائحة كورونا. وعبر سيف محمد السويدي وفق ( سونا) عن سعادته بالزيارة، مبيناً أن السودان من أوائل الدول العربية الرائدة في مجال الطيران، مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تطوير وتقوية العلاقة بينهما والتعاون المستمر. وقد حضر مراسم التوقيع عدد من مديري الدوائر والإدارات المتخصصة بالسلطة والهيئة الإماراتية وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقعيها .

الخرطوم كوش نيوز