شيخون: الحكومة أصبحت كمن تمهد الطريق لتنفيذ مطلوبات القوى الدولية





أوضح المستشار الاقتصادي لتجمّع المهنيين عضو اللجنة الاقتصادية لمركزية قوى الحرية والتغيير محمد شيخون في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة، الجمعة، أنّ قرار تحرير الوقود يستجيب لمتطلّب الحكومة، كما يستجيب لمتطلّب القوى الدولية، لكنّه لا يستجيب بأيّ قدرٍ لأيّ دافعٍ وطنيّ.

وأضاف” أيّ مواطن سوداني تعايش مع حجم المعاناة لا يتخيّل أنّ تأتي الحكومة وتضاعف هذا السعر لماذا، لأنّ هذا القرار هو صحيح في مصلحة القوى الدولية”.

وأردف” لا نغالي إذا قلنا أنّ أهمّ مطلوبات القوى الدولية أنّ يصل سعر الصرف للجنيه السوداني إلى 1000 أو 1500 وهذا يعني كل ما ارتفع سعر الصرف في مصلحتهم وأيضًا في مصلحة من لديه الدولار من السودانيين، وربما حتى في الحكومة”.

وأردف” بأيّ شكلٍ فإنّ زيادة الأسعار يدفعها المواطن البسيط”.

واستطرد” الحكومة أصبحت كمن تمهد الطريق لتنفيذ مطلوبات القوى الدولية وأصبح شيئًا إضافيًا من مطلوبات القوى الدولية منهم أنّ يمثلوا مصلحة الطبقة البرجوازية الطفيلية الموجودة في البلد، وواضح جدًا مطلوب منهم أنّ يمهدوا الطريق أمام نظام الإنقاذ الذي لن يعود”.

باج نيوز