السودان..انفراجة وشيكة في أزمة الدواء





كشفت السلطات الصحية في السودان عن أنّ أزمة الدواء ستشهد انفراجًا كبيرًا خلال أسبوعين.

وقالت وكيلة وزارة الصحة، يسرى محمد عثمان، بحسب وكالة السودان الرسمية، السبت، إنّه سيتمّ توفير كافة الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة، بجانب حلّ شحّ الدواء بشكلٍ كاملٍ ونهائي في ثلاثة أشهر.

وأشارت يسرى إلى أنّه تمّ جدولة مديونيات الإمدادات الطبية لدى مستوردين الدواء البالغ قيمتها 75 مليون دولار تسلّموا منها بواقع الجدولة 11مليون دولار بواقع الجدولة بالتتابع (5/ 3 / 3) ملايين دولار.

وأضافت” تمّ استئناف عملية استيراد الدواء على ضوء هذا الاتّفاق”.

وأردفت”وزارة المالية أكّدت التزامها التام بالحفاظ على استقرار سعر الدواء، من خلال الحفاظ على دعم استقرار أسعار دولار شراء الدواء”.

وأوضحت يسرى أنّه سيتمّ تحقيق وفرة الدواء عن طريق الصندوق القومي للإمدادت الطبية ، الصناعات المحلية للدواء والاستيراد عبر القنوات المعتمدة.

وتعاني الصناعات الدوائية في السودان من عدّة مشكلات، تتمثّل في عدم توفر النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام، وارتفاع تكلفة التشغيل وعدم توفر الطاقة وضعف المنافسة الشرائية في السوق بسبب عمليات الاستيراد التي تستحوذ على نسبة 55 في المائة من حاجة السوق المحلية، بالإضافة إلى”التسعيرة”.

باج نيوز