للعام الثاني على التوالي .. قصر الحج على المواطنين والمقيمين في السعودية بسبب جائحة كورونا





أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، أن مناسك الحج لهذا الموسم ستقتصر على 60 ألفا فقط من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار الجائحة. كما شددت الوزارة في بيان على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح. وبررت هذا القرار بأنه يأتي “امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية” مشيرة إلى أن طبيعة الحشود في فريضة الحج تجعل تطبيق أعلى درجات الاحترازات أمرا في غاية الأهمية. وأكد البيان أن السلطات حرصت على تقديم كل التسهيلات اللازمة لأداء مناسك الحج والعمرة، وأنها قدمت خدماتها خلال السنوات العشر الماضية إلى ما يزيد على 150 مليون حاج. وبدوره، قال عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج السعودي إن التجمعات البشرية تسهم في تفشي الوباء، وإنه تم تقنين الأعداد حرصا على سلامة الحجاج. وأضاف مشاط في مؤتمر صحفي أنه تم قصر الحج على المواطنين والمقيمين فقط استجابة للتحذيرات من زيادة تفشي كورونا. والعام الماضي، أعلنت سلطات المملكة عن ضوابط صارمة لـ “حج محدود” يقتصر على الراغبين من داخل المملكة، وبأعداد لم تتجاوز 10 آلاف آنذاك، بعد أن كانت تتجاوز المليونين من داخل وخارج البلاد.

الخرطوم ( كوش نيوز)