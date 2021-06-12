مفرح يثمن جهود السعودية للحفاظ على سلامة الحجاج





ثمن الأستاذ نصرالدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم وحرصها البالغ والعناية التامة بهم. وتقدم مفرح (بحسب سونا) خلال الاتصال الهاتفي لمعالي الدكتور عصام بن سعد وزير الحج والعمرة الَمكلف الذي أعلن فيه دعم وتأييد السودان لهذا القرار الذي يصب في مصلحة الحجاج بالمحافظة على انفسهم وارواحهم وهو من مقاصد الشريعة وكلياتها الخمسة وهو اوجب في التعبد ايام الجوائح . واكد مفرح علي تعاونهم التام مع وزارة الحج السعودية متى ما طلب منهم المساعدة في اي وقت في هذه الفترة لصالح الحج فنيا وتنظيميا . وقال مفرح ان الوزير السعودي أبلغه شخصيا خلال الاتصال الهاتفي بقرار المملكه العربية السعودية عرفانا وتقديرا لعمله الدؤوب ومجهوداته في اعمال الحج والعمرة قبل الإعلان عنه في وسائل الإعلام والذي قضى بقصر التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له ، مشددا على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين. وقال الدكتور عصام عبر الاتصال الهاتفي نحن أشقاء وعلاقتنا روحا ودما.

الخرطوم(كوش نيوز )