وزير الخارجية المصري يقدم خطاب إلى رئيس مجلس الأمن حول سد النهضة





قدم وزير الخارجية المصري سامح شكري خطاب إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

و قالت الخارجية المصرية في تعميم اليوم “السبت” إن الخطاب تضمَّن تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل و رفضها التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات و خطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي.

و قال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح صحفي إن خطاب وزير الخارجية يكشف للمجتمع الدولي حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن و ملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

و أشار إلى أن الخطاب تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن ، عطفاً على إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية السد و رؤية مصر إزائها، و أضعاف “و ذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة و المسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات و لإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث و يحفظ حقوقها”.

باج نيوز