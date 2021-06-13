تزامنا مع إطلاقها اليوم ..”الحج والعمرة” توضح معايير اختيار من يسجل في بوابة الحج لهذا العام





بعد إعلان وزارة الحج والعمرة، أمس (السبت)، قصر أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، أوضحت الوزارة أبرز المعايير التي تراعى في الاختيار لمن سجلوا، ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية والتنظيمية.

وأكدت أن إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين في التسجيل للحج سيكون ابتداء من الساعة الواحدة من مساء اليوم (الأحد) حتى الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء 13 ذي القعدة، عبر رابط التسجيل، حيث سيكون بإمكان من تنطبق عليهم الاشتراطات التسجيل خلال أي وقت في الأيام العشرة.

وأوضحت أن مجرد التسجيل في البوابة الإلكترونية لا يعني الاختيار ضمن حجاج 1442هـ، لافتة إلى وجود معايير لترتيب أولوية ذلك.

وشددت الوزارة على عدم وجود أولوية للتسجيل المبكر، مشيرة إلى أن الاختيار سيجري بين من سجلوا في البوابة الإلكترونية ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية والتنظيمية، بصرف النظر عن تاريخ وتوقيت تسجيله في أول يوم كان أو في آخر يوم خلال المدة المتاحة للتسجيل.

وأشارت إلى وجود معيارين للاختيار بين من سجلوا في البوابة الإلكترونية ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية والتنظيمية: الأول: أن يكون المتقدم بطلب التسجيل لم يسبق له الحج مطلقا، والثاني: مراعاة السن تنازلياً، ابتداء بمن هم في عمر 65 سنة فمن بعدهم نزولاً، تمكيناً لهم من أداء ركن الحج.

ولفتت إلى أن الحجز وشراء الباقات سيبدأ من الساعة 1 ظهرا من يوم الجمعة 15 ذي القعدة 1442هـ.

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