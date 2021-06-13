الدولار يقفز لـ(470) جنيها بالموازي





واصلت أسعار العملات الأجنبية الارتفاع أمام الجنيه بالسوق الموازي في تداولات السبت مع استمرار زيادة الطلب وشح المعروض نتيجة لارتفاع حجم المضاربات من قبل التجار بعد زيادة الحكومة لأسعار الوقود.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “السوداني” فإن سعر البيع للدولار سجل في تعاملات السبت 475 والشراء 470جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 123 والشراء 120 جنيها والدرهم الإماراتي 125جنيها للبيع و 123جنيها للشراء فيما سجل سعر البيع لليورو 570 جنيها والشراء 560جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض متوقعين مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

الخرطوم :الطيب علي

صحيفة السوداني