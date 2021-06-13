اتحاد المخابز: زيارة الأسعار أو توقف عن العمل





كشف المتحدث باسم أصحاب المخابز عصام الدين عكاشة عن اجتماع خلال الأيام القادمة مع الجهات التنفيذية لتحديد أسعار جديدة للخبز.

وقال لـ(السوداني) أتوقع أن تخرج جميع المخابز عن الخدمة في حال استمرار العمل بالسعر الحالي، مشيراً إلى أن الحكومة تدعم الدقيق بنسبة 20% فيما يتحمل أصحاب المخابز 80% من تكلفة صناعة الخبز.

وأضاف عكاشة، ستعمل المخابز التجارية فقط وستضع السعر المناسب لها إذا لم توضع تسعيرة جديدة للخبز.

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني