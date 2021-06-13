بنك السودان يعلن نتيجة مزاد النقد الأجنبي الرابع
نتيجة مزاد النقد الأجنبي رقم (4) بتاريخ 13يونيو2021م
1- عدد المصارف التي قدمت طلباتها 27
2- عدد الطلبات المستلمة 191
3- عدد الطلبات المقبولة 146
4- عدد الطلبات التي تم التخصيص لها 125
5- عدد الطلبات المستبعدة 66
6- إجمالي قيمة الطلبات المستلمة 56,679,856.85 دولار أمريكي
7- القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 50,000,000.0 دولار أمريكي
8- إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 41,090,655.20 دولار أمريكي
9- أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 430.0000
10- أدنى سعر صرف تم التنفيذ به 408.3820
11 المتوسط المرجح 415.4340
ملحوظة :
• أسباب الإستبعاد:
1. عدم الإلتزام بقائمة سلع المزادرقم (04/2021)
2. تقديم العميل طلبه لأكثر من مصرف
3. مبلغ الطلب أقل من الحد المسموح به للمشاركة في المزاد
4. خطأ بنك العميل في إدخال البيانات
5. الطلب المقدم إلتزام قائم ( إستيراد DA)
بنك السودان المركزي
13/06/2021