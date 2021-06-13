بنك السودان يعلن نتيجة مزاد النقد الأجنبي الرابع





نتيجة مزاد النقد الأجنبي رقم (4) بتاريخ 13يونيو2021م

1- عدد المصارف التي قدمت طلباتها 27

2- عدد الطلبات المستلمة 191

3- عدد الطلبات المقبولة 146

4- عدد الطلبات التي تم التخصيص لها 125

5- عدد الطلبات المستبعدة 66

6- إجمالي قيمة الطلبات المستلمة 56,679,856.85 دولار أمريكي

7- القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 50,000,000.0 دولار أمريكي

8- إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 41,090,655.20 دولار أمريكي

9- أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 430.0000

10- أدنى سعر صرف تم التنفيذ به 408.3820

11 المتوسط المرجح 415.4340

ملحوظة :

• أسباب الإستبعاد:

1. عدم الإلتزام بقائمة سلع المزادرقم (04/2021)

2. تقديم العميل طلبه لأكثر من مصرف

3. مبلغ الطلب أقل من الحد المسموح به للمشاركة في المزاد

4. خطأ بنك العميل في إدخال البيانات

5. الطلب المقدم إلتزام قائم ( إستيراد DA)

بنك السودان المركزي

13/06/2021