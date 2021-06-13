لقاء بين حميدتي و موسى فكي





بحث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو “حميدتي” مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي و وفدٍ مرافق له ، تطورات الأوضاع في البلاد و قضايا ملف الحدود السودانية الاثيوبية عطفاً على تداعيات سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك لدى لقائهما اليوم “الأحد” ، حيث قدم دقلو

شرحاً للأوضاع التي تمر بها البلاد ، و بالأخص على الصعيدين السياسي و الاقتصادي ، و جهود الحكومة في التعاطي مع كافة التطورات. مشيراً في الوقت ذاته إلى تتفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان عبر المصفوفه التي توافقت عليها الأطراف.

و جدد دقلو التأكيد على موقف السودان بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لكل الاطراف بشأن ملء و تشغيل سد النهضة ، كما دعا الاتحاد الافريقي لمواصلة دعمه و مساندته للسودان خلال هذه المرحلة ، وصولاً إلى تحول ديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.

من جانبه أكد موسى فكي جاهزية الاتحاد الأفريقي لتقديم الدعم و المساندة للسودان في كافة المجالات لتحقيق الانتقال الديموقاطي، مشيراً إلى وضع الاتحاد لكافة إمكانياته أمام السودان و مصر و إثيوبيا لإيجاد حل لأزمة سد النهضة.

باج نيوز