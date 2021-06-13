السودان..استقبال قوارب الإنقاذ النهري لمجابهة طوارئ الخريف





كشفت جمعية الهلال الأحمر بولاية الجزيرة عن استقبال قوارب الإنقاذ النهري المقدّمة للمساعدة في مجابهة طوارئ الخريف.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، الأحد، أنّ المدير التنفيذي ومسؤول الطوارئ بفرع الجزيرة قام بتسليم القوارب لشرطة الدفاع المدنى بحضور رئيس غرفة الطوارئ بالولاية.

وفي الرابع والعشرين من مايو، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان عن هطول أمطارٍ فوق المعدّلات إلى حدود المعدّلات المناخية في معظم الولايات وولايات الوسط.

باج نيوز