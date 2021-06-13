والي القضارف يوجه بإعادة الوجه الحضاري للمدينة





أعلن والي ولاية القضارف دكتور سليمان علي بدء الترتيبات لحل مشكلة العمالة المؤقتة بهيئة النظافة وإصحاح البيئة عبر جملة من الإجراءات أبرزها اللائحة المالية المجزية التي يعمل على إعدادها مجلس إدارة الهيئة، وستتم إجازتها قريباً. جاء ذلك خلال الإجتماع (بحسب سونا) الذي عقده الوالي اليوم مع مدير الهيئة الأستاذة سعدية علي محمد، بحضور د. علياء يوسف إبراهيم المدير العام لوزارة الصحة والأستاذ أبو القاسم عبد الصمد المدير التنفيذي للبلدية والعاملين بالهيئة. ووجه الوالي مدير تنفيذي البلدية بصيانة آليات الهيئة وتوفير معينات العمل إلى حين اكتمال عملية الفصل الكامل بين الطرفين ، كما وجه بتفعيل قرار منع استخدام أكياس البلاستيك والشروع في إجراءات تفعيل التوأمة مع بلدية آيندهوفن الهولندية ومراجعة السجل الوظيفي وإعادة تسكين الموظفين في المسميات الوظيفية الصحيحة في إطار خطة الإصلاح والتأهيل الإداري. وأكد إلتزامه بتوفير اللبس الواقي لعمال النظافة وترتيب سكن ملائم لهم ومخاطبة الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي لإدخال العمال تحت مظلة التأمين. وأكدت الأستاذة سعدية علي محمد مدير هيئة النظافة وإصحاح البيئة مضي الترتيبات جيداً لإصلاح الأوضاع داخل الهيئة عبر إجراءات تنظيمية لجعل بيئة العمل جاذبة للعمالة الدائمة، بجانب العمل على تأهيل الآليات وتوفير المعينات والدخول في شراكات مع لجان التغيير والخدمات لإنجاح خطة إعادة جمع النفايات من القطاع السكني. وكان والي ولاية القضارف والمدير العام لوزارة الصحة والمدير التنفيذي للبلدية ومدير هيئة النظافة وإصحاح البيئة قد وقفوا ميدانياً على الموقع المؤقت للتخلص من النفايات توطئة لتنفيذ الإصلاحات المؤقتة والوقوف على مطالب العمال.

الخرطوم(كوش نيوز )